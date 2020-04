Paraguay: Ronaldinho esce di prigione, sconterà la pena in un hotel

Un mese dopo essere stato detenuto in Paraguay con suo fratello Roberto de Assis per passaporto falso, Ronaldinho è uscito dalla prigione. A rivelarlo, il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il brasiliano avrebbe pagato 1,6 milioni di dollari per pagare la cauzione. I due, ora, si trovano isolati in un hotel di Asuncion, dove continueranno a scontare la loro pena: “Questa è una misura alternativa per Ronaldinho e suo fratello e la continuazione della loro detenzione avverrà in un hotel.” – ha dichiarato il giudice Gustavo Amarilla. I brasiliani si trovano in due stanze separate e continuamente monitorate.