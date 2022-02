Paradosso Cosenza: Bisoli è in città. Ma anche Zaffaroni…

Pierpaolo Bisoli è a Cosenza, ma in città c’è anche Marco Zaffaroni. Questa è la sintesi del caos in corso e di una programmazione inesistente. Ieri sera avevamo raccontato che Zaffaroni era atteso per oggi in città e così è. Ma nel frattempo è arrivato anche Bisoli per firmare, nelle ultime ore aveva raggiunto gli accordi. Non una prima scelta, ma un’alternativa dopo i tanti no (prima Zenga, poi Cosmi, quindi Boscaglia) e all’interno di quella famosa lista di ieri mattina. Bisoli è arrivato, pronto per firmare e per dirigere il primo allenamento. Nel frattempo si è materializzato anche Zaffaroni, probabilmente perché non lo avranno avvertito del cambio di strategia oppure perché le idee non sono ancora chiare. Di sicuro, il Cosenza peggio di così non potrebbe.

FOTO: Sito Cosenza