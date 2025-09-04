West Ham, Paquetá valuta azioni legali contro la FA dopo l’assoluzione

04/09/2025 | 17:30:40

Il centrocampista del West Ham, Lucas Paquetá, sta valutando insieme al suo team legale la possibilità di citare in giudizio la FA (Football Association) in seguito all’assoluzione delle accuse di combine, come riportato da BBC Sport. Al termine dell’indagine, l’ex calciatore del Milan è stato ritenuto innocente ed è per questo che lo stesso giocatore sarebbe pronto a rincarare la dose richiedendo un risarcimento per i danni subiti. In quel periodo, il brasiliano era accostato al Manchester City di Pep Guardiola, pronto a chiudere la trattativa per il suo acquisto. Un’operazione da 80 milioni di sterline cancellata in seguito all’annuncio dell’indagine. La commissione ha inoltre sottolineato che sia il giocatore sia il West Ham hanno perso decine di milioni di sterline a causa di quel trasferimento mancato, lasciando aperta la porta a possibili richieste di risarcimento.

Foto: Instagram West Ham