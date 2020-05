Paquetà: “Spero di poter essere felice al Milan”. E la pista Fiorentina…

Lucas Paquetà, fantasista del Milan, nelle scorse ore ha risposto alle domande dei tifosi attraverso il profilo Instagram ufficiale del club rossonero: “Il Milan per me significa la mia nuova casa. Spero di poter essere felice qua e per questo darò sempre il mio massimo per vincere con questa squadra storica. Cosa mi piace dell’Italia e cosa mi manca del Brasile? Mi piace far parte del Milan, mi piace il cibo e la bellezza della lingua italiana. Per quanto riguarda quello che mi manca del Brasile, dico la famiglia e i gli amici”. Dichiarazioni che, però, non escludono del tutto un addio e, come raccontato in precedenza, il brasiliano ha già aperto alla pista Fiorentina. Situazione da monitorare che potrebbe evolversi al termine della stagione.

Foto: Milan Twitter