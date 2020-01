Paquetà separato in casa: il Milan, Leonardo e le necessità sul cartellino

Lucas Paquetà è ormai un separato in casa al Milan. Il brasiliano è uscito dai radar di Pioli, occhio alle possibili evoluzioni in chiave mercato. Non a caso eri il suo agente è stato nella sede rossonera per incontrare la dirigenza del Milan. Sullo sfondo c’è il Psg, che monitora la situazione attentamente: Leonardo un anno mesi fa lo portò in rossonero per circa 35 milioni di euro, ora lo vorrebbe ancora con sé a Parigi. Ma il Milan per il cartellino di Paquetà chiede una cifra non troppo lontana da quella spesa appena 12 mesi fa, una necessità per evitare una minusvalenza in bilancio. Una situazione, comunque, da seguire in questi ultimi giorni di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Milan