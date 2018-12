Seconda giornata milanese per Lucas Paquetà, prossimo rinforzo del Milan. Arrivato ieri in Italia dal Brasile, il fantasista del Flamengo ha sostenuto nella prima mattinata le visite di idoneità. Dopo averle superate, il giocatore brasiliano ha dichiarato: “Tutto bene”. Ora Paquetà si trasferirà a Milanello per svolgere i consueti test atletici.

Foto: Twitter