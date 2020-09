Paquetà-Lione quasi un mese dopo. Il brasiliano lascia il Milan, ora tutto sul difensore

Lucas Paquetà lascia il Milan a titolo definitivo. Che non rientrasse nei piani di Pioli era chiarissimo, non avendolo convocato nelle ultime partite. Che fosse un obiettivo concreto del Lione anche, come raccontato già da quasi un mese a questa parte da Gianluigi Longari su Sportitalia. Adesso Paquetà ha lasciato Milanello, il Milan aveva messo in preventivo una cifra a circa 20 milioni più eventuali bonus. Ora si concentrata sul difensore, Fofana del Saint-Etienne resta il profilo preferito anche se c’è un pressing esasperato del Leicester. E bisogna fare sempre attenzione alle evoluzioni su Bakayoko a fine mercato, pur avendo il centrocampista aperto ad altre soluzioni negli ultimi giorni.

Foto: twitter Milan