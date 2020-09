Paquetà-Lione e quella spinta dalla Francia che può aiutare il Milan

Dalle indiscrezioni di Sportitalia di quasi una settimana fa alle conferme dalla Francia per tutta la giornata di ieri. Lucas Paquetà al Lione è una pista che si può accendere e sarebbe di grande aiuto per il Milan, in modo da poter alimentare ciò che resta del mercato in entrata. Un’operazione che i rossoneri verrebbero fosse vicina ai 25 milioni, una cifra che non servirebbe a recuperare quanto speso, ma che metterebbe il Milan fuori dal tunnel. Soprattutto se consideriamo la scarsa visibilità che Paquetà avrebbe nel campionato che sta per ripartire. Quindi, la spinta giusta dalla Francia e il Lione che può consentire al Milan di sbloccare una situazione complicata.

Foto: Twitter ufficiale Milan