Paqueta: «Grazie Milan, in rossonero sono cresciuto come calciatore»

Lucas Paqueta è un nuovo calciatore del Lione e, in fase di presentazione, ha parlato anche della sua vecchia squadra. «L’esperienza al Milan mi ha permesso di crescere come giocatore – ha detto -. Quell’esperienza fa parte del mio percorso di crescita. Ci sono stati degli aspetti negativi ma cerco di prenderli in modo costruttivo per continuare a migliorare». Il fantasista ha voltato pagina e guarda avanti. «Ora sono concentrato totalmente sul Lione. Voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra con il mio modo di giocare a calcio. Penso solo a questo».

Foto: Milan Youtube