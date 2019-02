Paquetà, prima gioia in rossonero e dedica speciale al Flamengo

Prima gioia in maglia rossonera per Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano ha trovato il primo gol in Italia realizzando il momentaneo 2-0 per il suo Milan contro il Cagliari: cross dalla destra di Calabria, inserimento a fari spenti sul secondo palo e piattone mancino che si insacca alle spalle di Cragno. Poi l’esultanza, sotto la Sud, con dedica speciale: un bacio al lutto nero tolto dal braccio e la mano che si alza verso l’alto con gli occhi chiusi. Un chiaro omaggio al Flamengo, la sua ex squadra, colpito dalla tragedia che ha visto dieci giovanissimi ragazzi morire a causa dell’incendio nel centro tecnico del club rossonero di Rio de Janeiro. Paquetà, prima rete in rossonero con dedica speciale…

Na comemoração, Paquetá 🇧🇷 mostrou a faixa preta que leva no braço em homenagem às vítimas na tragédia do CT do @Flamengo.#ForzaMilan 🔴⚫️ | #MilanCagliari pic.twitter.com/rOqdkPaekt — AC Milan BR (@acmilanbr) February 10, 2019

Foto: Twitter ufficiale Milan