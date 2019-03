Paquetà, prima gioia con il Brasile. E quella maglia numero 10…

Prima gioia in Nazionale maggiore per Lucas Paquetà. Il centrocampista offensivo verdeoro, dopo l’ottimo impatto al Milan, si è conquistato la maglia del Brasile. Non una maglia qualsiasi, visto che al classe ’97 è stata consegnata quella numero 10, indossata in passato da campioni del calibro di Pelé. Il gioiello rossonero oggi ha aperto le marcature nell’amichevole contro il Panama, trovando così il suo primo centro con la nazionale maggiore brasiliana: inserimento in area e piattone al volo col sinistro, pallone in fondo al sacco con l’aiutino del portiere.

Foto: Twitter Globoesporte