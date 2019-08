Paquetà: “Giampaolo è un maestro. Meritiamo la Champions”

In un intervista rilasciata a Sky, il centrocampista del Milan ha fatto il punto sulla stagione che sta per iniziare e soffermandosi anche su Giampaolo. Queste le sue parole: “Giampaolo per me è un maestro. Ha nuove idee ed è preciso nel trasmetterle. Ha modificato il modo di giocare sia in attacco che in difesa. E’ attento a tutto e questo ci permette di giocare bene. Ad oggi la squadra ha grandi giocatori e ha conquistato grandi risultati. Meritiamo la Champions League, dobbiamo tornarci giocando bene a calcio. Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o del secondo posto. Il nostro obiettivo deve essere il primo posto. Giocare a San Siro è un’emozione enorme. Quando vedevo giocare Kakà pensavo a quanto fosse bello. Quando vedevo i giocatori lì dentro, mi immaginavo anche io di essere lì. Era sempre una grande emozione. Giocare in quello stadio è incredibile, spero di entrare a San Siro ancora tante altre volte”.

Foto: Twitter Milan