Paquetà è arrivato a Milano: “Sono felice, ho scelto i rossoneri per la loro storia”

Il Milan abbraccia Lucas Paquetá. Il classe ’97 è atterrato da pochissimi minuti a Milano: con un volo proveniente da Lisbona (dove ha fatto scalo), il trequartista brasiliano è arrivato all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 11.30. “Sono felice, ho scelto il Milan per la sua storia”, le prime parole di Paquetà ai cronisti presenti. L’ormai ex Flamengo, che resterà in città per qualche giorno, nelle prossime ore sosterrà i test fisici e medici, poi ci sarà il primo approccio con la squadra e – probabilmente – stasera sarà presente a San Siro per assistere alla sfida dei futuri compagni con il Torino.

Foto: Twitter personale Paquetà