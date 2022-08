Paquetá atteso a Londra per le visite mediche con il West Ham

Dall’Olympique Lione al West Ham, è fatta per il trasferimento in Premier League di Lucas Paquetá. L’ex Milan è atteso a Londra per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà agli Hammers. Tra parte fissa e bonus, il valore del trasferimento supera i 60 milioni di euro. Sorride anche il Milan, che detiene una percentuale sul ricavo (circa il 15%), ovvero sulla differenza tra i soldi spesi per portarlo a Milano e la futura rivendita, quindi una cifra vicina ai 5 milioni.

Foto: Paquetá Instagram