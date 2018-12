Paquetà, addio in lacrime al Flamengo: “Sarò eternamente grato a questi colori”. Ora il Milan

Lucas Paquetà è pronto a vestire la maglia del Milan. Il fantasista brasiliano, classe ’97, nella notte ha salutato ufficialmente il Flamengo e il pubblico del Maracanà. Un addio carico di emozioni per Paquetà che si è piegato in lacrime in mezzo al campo e ha abbracciato in un lungo addio tutti i tifosi del Flamengo. “Sarò eternamente grato a questi colori”, ha dichiarato ai microfoni di Globo Esporte. Paquetà nei prossimi giorni è atteso a Milano per conoscere Gattuso e visitare il centro sportivo di Milanello prima di concedersi una piccola vacanza e poi iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Paquetá desaba no gramado, chora nos braços da mãe e se despede da torcida do Flamengo: "Gratidão eterna" pic.twitter.com/n68kaISWSJ — globoesportecom (@globoesportecom) December 1, 2018

Foto: Twitter Globo Esporte