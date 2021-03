Paquetá: “A Milano non avevo amici, a Lione sono felice. Questo è il vero Paquetá”

L’ex rossonero Lucas Paquetá ha parlato così in un’intervista all’emittente francese Canal+ del suo periodo al Milan: “Sono più felice a Lione. Voglio fare un buon lavoro. Spero di continuare così ancora per molti anni. Quello che ho vissuto in Italia mi ha reso un giocatore migliore. Qui ho diversi amici, purtroppo a Milano non era così, non li avevo. Questo è il vero Paquetá, lo stesso del Flamengo e come sono ora”.