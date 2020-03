Papu: “La gente muore, non uscite, che ca**o avete in testa!”

Bergamo è una delle città più colpite dal Coronavirus ma, nonostante ciò, molta gente continua ad uscire per le strade. La cosa non ha lasciato indifferente il capitano dell‘Atalanta, Papu Gomez, che su Instagram ha sbottato: “A tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ed allenarsi, restate a casa porca putt**a. Che caz**o avete in testa. Basta, basta, basta. Ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire.”

Foto: profilo Instagram personale Papu Gomez