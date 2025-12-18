Papu Gomez: “Voglio aiutare il Padova e portarlo più in alto possibile. Dopo la squalifica i tifosi mi hanno dimostrato un affetto pazzesco”

18/12/2025 | 14:29:53

Il centrocampista del Padova, Alejandro “Papu” Gomez, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se c’è di più oltre all’obiettivo salvezza? La mia idea è chiara e l’ho detta dal primo giorno: voglio aiutare il Padova e portarlo più in alto possibile. Sinceramente non mi accontento della salvezza. Il club viene da tanti anni di C, restare in B è il primo obiettivo. Abbiamo le carte in regola per un’annata tranquilla. Ma se possiamo puntare a qualcosa di più, molto meglio. Come mi trovo qui? La gente mi ha accolto benissimo, sento tanto entusiasmo intorno a me. Quando ho cambiato club in passato ho sempre cambiato paese. Stando a Bergamo potevo permettermi in giornata di venire qui per cercare casa: è stato tutto più facile. Padova mi ha sorpreso tantissimo, non la conoscevo. È una città molto viva, la gente è simpatica, aperta… Ci stiamo trovando alla grande. La squalifica? Qualcuno è sparito. Qualcun altro, e non me l’aspettavo, mi è stato vicinissimo. A volte le cose brutte che ti succedono servono per capire chi veramente vuole starti vicino e chi no. Su Instagram e per le strade i tifosi dopo la squalifica mi hanno dimostrato un affetto pazzesco. Ma non sono più così attivo sui social, questo mondo un po’ finto mi ha stancato”.

Foto: Instagram Padova