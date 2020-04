Papu Gomez: “Sarà difficile giocare d’estate con 30 gradi”

Intervenuto in diretta Instagram con l’amico Andrea Petagna e l’ex preparatore atletico dell’Atalanta – ora al Frosinone – Francesco Vaccariello, il capitano nerazzurro, Papu Gomez, ha detto la sua sull’eventuale ripresa dei campionati in estate: “Se si tornasse a giocare, sarà difficile anche allenarsi in estate, con 30 gradi, perché non ci siamo abituati. Quarantena? Non si sa nemmeno cosa mangiare a cena, anche se un calciatore sa che deve regolarsi. Essendo sempre chiusi viene la tentazione di aprire il frigo ogni dieci minuti. Mi sono attivato per un progetto con gente che lavora a Barcellona e coinvolge giocatori di tutto il mondo, se ne saprà di più tra qualche tempo. Speriamo che gli essere umani possano uscire da questo problema più consapevoli e intelligenti e che il mondo sia un posto migliore.”

Foto: sito ufficiale Atalanta BC