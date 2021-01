Papu Gomez saluta Bergamo: “La maglia sudata sempre, a presto e forza Atalanta”

Dopo l’annuncio ufficiale da parte del Siviglia, il Papu Gomez ha postato su Instagram un video saluto ai suoi ex tifosi dell‘Atalanta e alla città di Bergamo, di cui è stato capitano, simbolo e bandiera, fino a questo screzio con Gasperini.

Gomez ha scritto un post salutando la città con un video di circa 2 minuti che ripercorre la sua storia in nerazzurro: “La maglia sudata sempre. A presto Bergamo. Mi mancherete! E sempre #forzaatalanta💙🖤”.

Nel video il papu dice: “Non avrei mai pensato di lasciare Bergamo. Ma oggi è il giorno dei saluti. Ringrazio la città di Bergamo perchè mi sono sentito in questi sette anni come a casa mia, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, ringrazio ogni tifoso che ho incontrato per la strada, per ogni parola d’affetto. Ringrazio lo staff dell’Atalanta che mi è sempre stato vicino, i miei compagni per l’esperienza vissuta insieme, ringrazio il mister per quello che ho imparato in campo in questi anni, ringrazio la famiglia Percassi per la fiducia data sette anni fa, continua Gomez. Ho lasciato il cuore in ogni partita giocata e sono orgoglioso di essere stato il capitano dell’Atalanta che oggi si trova tra le migliori d’Europa, un’esperienza che rifarei mille volte. A presto Bergamo, grazie di tutto e sempre Forza Atalanta”.

Foto: Instagram personale