Papu Gomez salta Argentina-Brasile. Problema al ginocchio per l’ex Atalanta

Questa notte andrà in scena il Super clasico del Sudamerica tra Argentina e Brasile. Il super match continua a perdere pezzi: dopo il forfait di Neymar, arrivato nella giornata di ieri per un infortunio muscolare, oggi tocca al Papu Gomez.

L’ex Atalanta non sarà della partita per un problema ad un ginocchio. Argentina che ha anche il dubbio Dybala, con lo juventino non al meglio per un problema muscolare e che quasi certamente non sarà della gara.

Foto: Twitter Seleccion Argentina