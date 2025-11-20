Papu Gomez: “Non sono venuto a Padova in vacanza. Voglio portare questa squadra in Serie A”

20/11/2025 | 15:24:32

Papu Gomez, in odore di esordio col Padova nel derby col Venezia, ha parlato a Gr Media House. Il giocatore, ex Monza e soprattutto Atalanta, è pronto a tornare dopo la squalifica per doping.

Le sue parole: “Al Padova penso ancora di poter dare tanto. Ho in testa le mie motivazioni e i miei obiettivi. Non sono venuto qui a passeggiare. Voglio portare il Padova in Serie A, al massimo. Per me questa é la cosa più importante ed è la prima cosa che ho detto al Direttore che mi ha voluto. Penso che questa città si merita una squadra in Serie A dopo tanti anni ed é il mio primo obiettivo. Voglio portare entusiasmo, esperienza e cercare di aiutare i ragazzi, il mister e la società a crescere e cercare di crescere insieme.”

Foto: Instagram personale