Papu Gomez: “Il mancato rigore al Napoli? È Llorente che fa fallo su Kjaer”

Papu Gomez, fantasista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 in casa del Napoli: “Non è mai facile reggere l’urto in questo stadio. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e nella ripresa abbiamo retto bene. Il finale è stato convulso perché la panchina guardava le immagini del VAR. A mio avviso è Llorente che fa fallo su Kjaer, ma la nostra paura era che Ilicic fosse in fuorigioco. Ci godiamo il momento, proviamo a vincere sempre e poi vedremo a marzo a che punto saremo. La Champions? Dispiace non fare risultato, ma cerchiamo di incamerare esperienza da riversare in campionato per affrontare al meglio questo campionato così duro e con squadra molto forti”, ha chiuso Kjaer.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta