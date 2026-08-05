Papu Gomez criptico: “Anche se il petto ti pesa molto, non mollare. Il dolore non resterà per sempre”

05/08/2026 | 10:25:50

Papu Gomez, al Padova dal 2025 e fermo ai box da marzo per un intervento chirurgico, ha creato preoccupazione per un post pubblicato sui propri profili ufficiali.

Le sue parole: “Tutto passa. Ti prometto che il mondo non finirà oggi. Anche se il petto ti pesa molto, non mollare. A volte deve rompersi per un po’ così che un po’ di luce entri dalle fessure. Piangi ciò che devi piangere, asciuga le lacrime e ricorda che la tempesta finisce sempre nella calma. Guarda le tue mani: hanno combattuto battaglie che nessuno conosceva e tu sei qui. Il dolore non rimarrà per sempre nella tua anima. La vita trova sempre un modo per tornare al suo posto. Fai un respiro profondo, lascia andare la paura tutta in una volta e fidati. Te lo giuro: tutto passa.”

Foto: Instagram Padova