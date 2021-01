Papu Gomez corre verso il Siviglia. Tutti vissero felici e contenti

Papu Gomez corre velocemente verso il Siviglia. La soluzione che accontenterebbe tutti, forse non completamente il diretto interessato che avrebbe preferito restare in Serie A. Ma l’Atalanta ha sempre pensato e preferito non rafforzare una potenziale diretta come minimo per la zona Champions, il Siviglia è nell’altissima classifica della Liga e quindi può andar bene a tutti, anche al Papu. Le importanti ammissioni di Monchi, venerdì sera a Sportitalia, hanno rappresentato l’anticamera della svolta. L’Atalanta chiedeva 10 milioni ma si accontenterà anche di qualcosa in meno, probabilmente ci si arriverà con i bonus. E alla fine tutti vissero felici e contenti…

Foto: instagram personale gomez