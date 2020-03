Papu Gomez: “Atalanta in semifinale di Champions? Mi butto con il paracadute”

“Atalanta in semifinale di Champions? Mi butto con il paracadute!”. E’ questa la “promessa” di Papu Gomez, fantasista della Dea, fatta durante un’intervista ai microfoni di Olé. “Messi o Maradona? Maradona. Il portiere più difficile da affrontare? Buffon. Perché il numero 10? Perché è un numero che mi piace e perché è stato di Maradona. Messi o Ronaldo? Messi. In caso di semifinale con l’Atalanta? Mi butto con il paracadute. Guardiola o Mourinho? Guardiola. Il giocatore preferito in Serie A? Dybala”, le parole di Papu Gomez.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta