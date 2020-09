Papu Gomez: ai soldi (ogni tanto) si comanda. Forse…

Il Papu ci ha pensato e ripensato, la tentazione è stata forte e forse ancora un po’ continua a esserla. Ci riferiamo alla mega offerta arrivata dall’Al-Nasr un biennale da circa sette milioni a stagione con la possibilità di inserire un’opzione per il terzo anno. Tantissimi soldi, probabilmente l’ultimo vero grande contratto della sua carriera. Dalla tentazione Gomez è passato alla riflessione: troppo forte il legame con Bergamo e la possibilità di ripartire con l’Atalanta che potrà giocare finalmente in casa le gare di Champions, magari con un contratto adeguato e prolungato. Ecco perché l’Al-Nassr, che aveva davvero confidato in una chiusura rapida, ora ha capito che le riflessioni del Papu portano – almeno in queste ore – verso un desiderio di restare a Bergamo.

Foto: twitter Atalanta