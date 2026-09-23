Papu Gomez, addio al Padova: lo attende il Forte Virtus in Arabia
23/09/2026 | 11:10:46
Nuova avventura in arrivo per Alejandro Gomez. Il Papu Gomez, 38 anni, rescinde il contratto col Padova, club nel quale si era trasferito nel luglio 2025. Dopo appena 9 presenze l’ex Atalanta lascia la Serie B per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti. È infatti atteso al Forte Virtus, società di Abu Dhabi (prima divisione). Proprio quando tutto sembrava portare alla permanenza di Gomez nella città del Santo fino al prossimo 30 giugno, ovvero alla scadenza naturale del contratto. Lo riporta Il Mattino di Padova.
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