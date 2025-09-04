Papin su Mbappé: “Non sarà mai un nove puro. Così migliorai con Capello”

04/09/2025 | 17:45:58

Nel corso di un’intervista rilasciata a RMC Sports, il pallone d’oro del 1991 Jean-Pierre Papin ha parlato della stella della nazionale francese, Kylian Mbappé. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mbappé ha qualità per essere un grande 9. Lo scorso anno è arrivato in un nuovo club, ha faticato ad adattarsi e, nonostante tutto, ha segnato molti gol. Credo che non sarà mai un ‘nove’ da area. O ce l’hai o non ce l’hai. La sua principale qualità è la velocità e la profondità. Non ha la capacità di fermarsi e posizionarsi dove deve essere, tra il dischetto del rigore e la linea dei sei metri. Non lo ha ancora imparato”. Sul segreto per diventare un centravanti puro: “Quando sono arrivato al Milan, non giocavo di spalle alla porta. Capello mi metteva da parte, posizionava uno o due difensori dietro di me per costringermi a giocare come pivot, passando la palla. Dopo, al Girondins, Courbis notò questi cambiamenti. Si può sempre imparare, purché ci sia la volontà di farlo”. Il punto debole di Mbappé: “L’altro tallone d’Achille che ha ancora è il gioco aereo. Non ama i contrasti aerei, ed è evidente”.