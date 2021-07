Papin sicuro: “Giroud porterà gol, esperienza e peso al Milan. Con Ibra coppia da scudetto”

Jean-Pierre Papin, allenatore di calcio ed ex calciatore francese che ha militato anche nel Milan, ha riempito di complimenti il neo acquisto dei rossoneri Giroud. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Papin ha ammesso: “Giroud porterà gol, esperienza e peso: è un uomo d’area come pochi ed è venuto in Serie A per fare la differenza. Può giocare in coppia con un altro attaccante o supportato da due esterni, ma in coppia con Ibra formano un Milan da scudetto”.