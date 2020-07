PAPETTI, MUSICA PER IL BRESCIA. FISICO E TECNICA, IL NUOVO CHE AVANZA

Andrea Papetti nasce a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 3 luglio 2002. Il giovane talento lombardo ha vissuto la maggior parte della carriera calcistica con il Brescia, scalando categorie fino all’esordio in prima squadra. Fino ai 13 anni ha vestito la maglia dell’Inter.

Grazie ad uno stacco di testa a seguito di un calcio d’angolo, ha siglato la rete che ha contribuito alla vittoria del Brescia nella gara contro l’Hellas Verona. Il gol è arrivato due giorni dopo il suo diciottesimo compleanno. Quale miglior modo per festeggiare?

Per merito di questa realizzazione è salito al terzo posto della classifica che indica i marcatori più giovani di questo campionato: il primo gradino è occupato da Sebastiano Esposito, il secondo da Amad Traorè.

Il giovane ragazzo stato convocato in prima squadra a causa delle assenze di Cistana e Mateju, ma in pochi avrebbero scommesso su un suo esordio dal primo minuto. Il regalo di Diego Lopez è arrivato nella gara contro il Sassuolo.

Papetti è un difensore centrale, il suo piede preferito è il destro. I suoi punti di forza sono: l’abilità nel gioco aereo, la concentrazione massima che riesce a mantenere nel corso degli incontri e anche gli sprint che gli permettono di anticipare gli avversari grazie anche alla capacità di lettura delle azioni. Buone le recensioni che ha collezionato nel corso di questi primi anni in riferimento alla fase di impostazione. Si mette in evidenza quando sfrutta i suoi piedi per effettuare lanci lunghi e sufficientemente precisi.

Il suo metro e 86 non lo rendono particolarmente rapido, però grazie alla struttura fisica possente riesce quasi sempre a tenere botta con qualunque tipo di avversario lo affronti in un duello spalla-spalla.

Foto: Transfermarkt