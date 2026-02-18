Papera di Maignan, Nico Paz ringrazia: Como avanti 1-0 a San Siro

18/02/2026 | 21:39:59

Il Como conduce 1-0 a Milano, in casa del Milan. I lariani ringraziano Maignan, autore di un assist a Nico Paz per la rete del vantaggio. Primi minuti equilibrati, il Milan fa la gara, il Como con attenzione riparte e punge i rossoneri. Como avanti al 24′ con Vojvoda, ma l’azione è viziata da fuorigioco e viene annullato.

Al 32′, vantaggio del Como, buono stavolta. Errore clamoroso di Maignan che passa palla a Nico Paz che a porta vuota segna. Como avanti al Meazza all’intervallo.

Foto: sito Milan