Papera di Donnarumma in City-Arsenal: regalato il pareggio a Havertz

19/04/2026 | 18:23:21

Donnarumma ha regalato l’1-1 all’Arsenal nel big match contro il Manchester City. Havertz è andato in pressing sull’ex Milan, che aveva ricevuto palla su rimessa laterale di Nunes ma calcolato male i tempi di controllo e rilancio. L’estremo difensore è stato lento nell’allontanare la palla ed è stato così anticipato da Havertz, che ha segnato il gol del pareggio al 18′, due minuti dopo il gol di Cherki.

Foto: Instagram Manchester City