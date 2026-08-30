Pape Sarr e la Juve: De Zerbi ieri ha dato il via libera. Ultimi dettagli

30/08/2026 | 09:58:28

La Juventus doveva tornare velocemente sul mercato dopo il naufragio della trattativa Kessie. Ieri Carnevali e Spalletti hanno spiegato le motivazioni, ma oltre le chiacchiere bisogna fare i fatti. E la Juve si sta dirigendo velocemente verso Pape Sarr, centrocampista senegalese che compirà 24 anni il prossimo settembre. Un esubero per il Tottenham, ieri De Zerbi ha svelato che Pape Sarr si era presentato nei giorni scorsi per chiedergli la cessione. C’erano un altro paio di club in avanscoperta, dopo la decisione di Kessie la Juve si è fiondata e ora è in corsia di sorpasso con un vantaggio incolmabile. Il Tottenham chiede obbligo, la proposta è in prestito con diritto, lavori in corso per arrivare agli accordi e non sarà un problema, con ingaggio a carico della Juve. Strada spianata, trattativa molto avanzata.

Foto: Instagram Sarr