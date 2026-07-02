Pape Gueye attacca: “Fino a quando ci sarà questo staff mi prenderò una pausa dal Senegal”

02/07/2026 | 11:20:22

Pape Gueye ha parlato sui social ammettendo che è pronto a prendersi una pausa dal Senegal se non dovesse cambiare qualcosa nello staff: “Tornerò a dirvi due parole sull’eliminazione… ma oggi annuncio che, finché ci sarà questo staff tecnico, mi prenderò una pausa dalla nazionale”. A finire sul banco degli imputati è stato il CT Pape Thiaw, accusato di aver sbagliato nell’arco della partita contro il Blegio i cambi, risultati decisivi ai fini dell’eliminazione. E l’attaccante del Villarreal non ha risparmiato la frecciatina sui social dopo l’uscita di scena del Senegal dai Mondiali.

foto x fifa