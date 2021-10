Papà di Donnarumma: “I fischi? Me li aspettavo. Fanno più male a me che a Gigio”

Alfonso Donnarumma, padre del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma fischiato e contestato dal pubblico di San Siro al suo primo ritorno dopo l’addio ai rossoneri nel corso della partita di Nations League contro la Spagna, ha parlato a La Repubblica, esprimendo il suo stato d’animo per i fischi al figlio.

Queste le sue parole: “I fischi a Gigio? Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non sarebbe accaduto ma sinceramente un po’ me lo aspettavo. Magari, con la maglia dell’Italia addosso speravo di no, visto che magari chi ha fischiato, a luglio esultava quando parava i rigori degli inglesi. Ma il calcio è così. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui come calciatore”.