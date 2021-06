Paolucci al Royale Union Saint-Gilloise: la foto della firma

Lorenzo Paolucci lascia la Reggina e va in Belgio come anticipato qualche giorno fa. Contratto triennale con opzione, alla Reggina andrà anche una percentuale su futura vendita. Poco fa la firma del centrocampista venticinquenne con il Royale Union Sainte-Gilloise, ecco la foto in compagnia del suo agente Gerry Palomba. L’operazione è stata chiusa in pochi giorni grazie alla volontà di Chris O’Loughlin, direttore sportivo del club tornato nella Serie A belga dopo gli investimenti del proprietario Tony Bloom (lo stesso del Brighton). Una curiosità: il tecnico del Sainte-Gilloise si chiama Felice Mazzù e ha origini reggine.