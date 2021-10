Paolo Zanetti: “Sopperiamo alle nostre lacune con lo spirito. Busio? Brava la società a prenderlo”

Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha commentato a Sky Sport il pareggio raccolto a Cagliari sai suoi.

Queste le sue parole: “Orgoglioso per quanto fatto su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto, siamo andati sotto su una palla inattiva, abbiamo rischiato anche di prendere il 2-0, ed è la dimostrazione che pecchiamo d’inesperienza. Abbiamo comunque fatto una prestazione straordinaria, spirito impeccabile. Nel secondo tempo ci abbiamo creduto, Cragno aveva già salvato prima un nostro gol quasi fatto. Sopperiamo alle nostre lacune con lo spirito, con la dedizione, l’applicazione. Il trasporto è tanto e se non ci mettiamo la parte emozionale non ce la facciamo. Secondo tempo straordinario. Johnsen e Busio? Sono giocatori molto dotati. Johnsen ha giocato sempre sia nel posticipo dell’infrasettimanale che nell’anticipo di oggi. Busio ha una personalità pazzesca, la società è stata bravissima a prenderlo. Abbiamo ancora tantissima strada da fare: siamo poco incisivi per quello che creiamo, subendo sempre quello che incassiamo. Abbiamo più tecnica che fisicità e questa la copriamo con l’aspetto tecnico”.

Foto: Twitter Venezia