Paolo Zanetti: “Punto importante che ci farà comodo. Non era facile fare risultato su questo campo”

Paolo Zanetti, allenatore dell‘Empoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo affrontato una squadra in palla che non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco, abbiamo interpretato un tipo di partita diverso però questo è un punto guadagnato in un campo difficile. Sta mancando un po’ di furbizia, malizia, esperienza ma è normale per una squadra come la nostra. Oggi abbiamo preso un gol fortuito ma potevamo prendere gol prima”.

Su Destro: “E’ un giocatore importantissimo per noi, non aveva tanti minuti nelle gambe ma sono contento che abbia fatto un tempo oggi. Se non parte titolare è per la condizione fisica, si prenderà il ruolo di leader”.

Che margini ci sono? “Tanti, ci manca un po’ quell’esperienza”.

Foto: twitter Empoli