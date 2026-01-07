Paolo Zanetti: “Grande prestazione, una risposta a chi ci dava morti da tempi”

07/01/2026 | 22:29:44

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha commentato a Dazn il pareggio per 2-2 a Napoli.

Queste le sue parole: “I punti ottenuti a Napoli sono sempre importanti. Ci hanno dato filo da torcere, ma abbiamo fatto un grande primo tempo, per poi soffrire nel secondo, ma era normale che il Napoli tornasse alla carica. Sono contento per il punto e per esserci immediatamente risollevato dopo la brutta partita di Torino. Ci siamo anche noi ed ora torniamo in ritiro per preparare le due importantissime gara che arriveranno. Non sono stupito dalla reazione. Per tutti eravamo morti da tempo, ma invece siamo sempre qui a lottare. Ci manca solo la continuità, ma bisogna essere sempre al 100%, ma so che non è normale esserlo sempre. L’abbiamo approcciata diversamente ed ora dobbiamo continuare così per le gare che verranno”.

“Dovevamo e potevamo fare di più- prosegue -. Loro sono cinici e dovevamo essere perfetti per vincere. Ma stiamo parlando di una grande squadra, che ha vinto contro tutti, Supercoppa compresa. L’unico rimpianto è quella palla finale, ma l’atteggiamento è stato ottimo e sono molto contento per questo. Il gol di tacco non me lo aspettavo, ma mi aspettavo invece quell’azione da quinto a quinto. Contro avversari di questo calibro non è semplice, ma se si gioca con la testa giusta abbiamo dimostrato di poterci stare alla grande”.

Foto: sito Verona