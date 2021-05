Paolo Zanetti: “Futuro? Le altre squadre vengono dopo, ma non posso fare promesse che non posso mantenere”

Durante i festeggiamenti di tifosi e squadra in Piazza San Marco, l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato ai giornalisti delle voci di mercato in corso: “Lasciate perdere le voci, dobbiamo discutere di altro, di programmare. Le altre squadre arriveranno dopo. Intanto programmiamo, poi non voglio fare promesse che poi non posso mantenere, quando sarà il momento dirò cosa ci sarà. La festa? È una cosa incredibile, solo qui si può vivere una cosa del genere. Abbiamo fatto una regata incredibile, sono emozionato per tutta la città“.

Foto: Twitter Venezia