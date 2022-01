Paolo Zanetti: “Abbiamo giocato a viso aperto contro tutti, siamo diventati squadra con un’identità precisa”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato del girone d’andata dei lagunari ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Nel girone di ritorno dovremo lavorare di più. Siamo diventati una squadra e in campo si è vista spesso un’identità ben precisa. Abbiamo giocato a viso aperto contro tutti. Dobbiamo migliorare in difesa, ci sono state alcune amnesie difensive di troppo. Poi la categoria impone di alzare la qualità in fase realizzativa. Abbiamo aumentato le occasioni ma stiamo ancora concretizzando poco e in A è determinante”. FOTO: Twitter Venezia