Paolo Zanetti: “Abbiamo fatto una partita attenta. Perisan? E’ pronto per essere l’erede di Vicario”

Paolo Zanetti, allenatore dell‘Empoli, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 strappato a San Siro contro il Milan.

Queste le sue parole: “Era la partita che avevo preparato, lo dico senza problemi. Credo che per una squadra che si deve salvare sia necessario fare anche questi tipi di partita. Se lasci spazi al Milan rischi di prendere una goleada, quindi abbiamo fatto un grande carico di umiltà, lottando su ogni pallone e cercando di tenere il ritmo più basso possibile. Siamo stati premiati”.

Sui giovani: “Dipende dall’educazione che hanno. Il nostro settore giovanile intanto li prepara non solo tecnicamente ma li mentalizza anche. Quando salgono in Prima squadra sono già indirizzati e devo pensare a mantenerli sui binari. Non ho nessun obbligo da parte della società di far giocare i giovani, devo pensare a salvare la squadra. E in questo momento ci stiamo riuscendo con tanti giovani in campo perché sono giovani forti. Rispetto ai miei tempi, una volta i giovani li mettevano da parte in certe situazioni per non bruciarli. Noi invece li lanciamo”.

Su De Winter: “Ha le stimmate del grande difensore e arriverà a giocare in un top club, non solo per il suo bagaglio tecnico ma per la freddezza con cui affronta il lavoro. È il suo pregio e il suo difetto. Deve dare continuità di prestazioni e lui sta maturando”.

Su Perisan :“Il ruolo del secondo portiere è molto importante. Se abbiamo puntato su Perisan è perché ci crediamo e che col lavoro può diventare un grande portiere. Il suo lavoro non è facile, perché deve rimpiazzare il miglior portiere della Serie A. Ci sta riuscendo bene e se dovesse partire Vicario abbiamo già il portiere pronto”.

