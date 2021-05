Paolo Zanetti: “Abbiamo fatto l’impresa. Promozione conquistata grazie alla gara d’andata”

Al termine della sfida del Penzo il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato così della promozione in Serie A della squadra lagunare: Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “Si tratta di un’impresa. Oggi non abbiamo giocato la gara che volevamo, abbiamo sofferto contro un Cittadella che ha giocato meglio per lunghi tratti e ci ha messo in difficoltà. Ma poi è uscito il cuore Venezia che è quello che ci ha portato fin qui. Abbiamo conquistato la promozione all’andata vincendo in casa loro, oggi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo”.

Foto: Twitter Venezia