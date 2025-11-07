Paolo Vanoli è arrivato al Viola Park

07/11/2025 | 09:18:33

Tempistica confermata. Come anticipato mercoledì scorso, oggi sarebbe stato il giorno dell’arrivo di Paolo Vanoli al Viola Park per firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al prossimo giugno con opzione. Poco fa Vanoli ha raggiunto il centro sportivo viola, ieri a tarda ora vi avevamo anticipato anche l’accordo con il Torino per la risoluzione del contratto che lo avrebbe legato ai granata fino al prossimo giugno. Vanoli torna a Firenze dove era stato protagonista da calciatore, domenica pomeriggio esordio che scotta a Marassi contro il Genoa.

Foto: sito Torino.

