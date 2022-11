Paolo Sousa: “La Juventus è forte. Sta vivendo un momento di transizione”

L’ex allenatore della Fiorentina, Paolo Sousa ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: “La Juve è una squadra da scudetto e da Champions. Vive una normale transizione aggravata dal Covid, è in difficoltà. Non bisogna dare tutte le colpe ad Allegri. L’Inter, invece, ha la rosa migliore della A, fisicità, altezza, mobilità. Attacca la profondità velocemente, cosa che la Juve soffre anche se è bassa. La Juve deve finalizzare tutti gli attacchi: deve concludere sempre per non lasciare che l’Inter riparta”.

Foto: Twitter Personale Sousa