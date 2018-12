Paolo Cannavaro: “Stasera il Napoli un gol lo farà e il Liverpool dovrà farne tre”

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato della sfida Champions di questa sera della squadra azzurra ad Anfield contro il Liverpool: “La cornice di pubblico era spettacolare. Sentire dal vivo “You’ll never walk alone” è davvero un’esperienza straordinaria. Ma anche i nostri tifosi furono all’altezza della situazione. Comunque, per stasera, le statistiche dicono che il Napoli prima o poi un gol lo fa e il Liverpool dovrà farne almeno tre. Ancelotti, con la sua calma olimpica, è l’uomo giusto per il Napoli. Hamsik trascini la squadra come ha sempre fatto. Mané, Firmino e Salah viaggiano in motorino, ci vuole la Polizia per fermarli. Sono top player come i difensori del Napoli”.

Foto: zimbio