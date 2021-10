Paolo Cannavaro: “Napoli da scudetto, Spalletti è una garanzia. Rinnovo Insigne? Farei il classico silenzio stampa”

Paolo Cannavaro, storico ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per parlare delle principali vicende di casa azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sull’inizio di stagione dei partenopei

“Mi aspettavo una partenza da squadra forte. Certo, vincere sette partite di fila è un bel colpo. I numeri sono importanti, poche squadre lo hanno fatto nella storia. Cominciare così è stuzzicante. Scudetto? Il Napoli lo è da sempre. Negli ultimi anni c’è stato qualche calo o la superiorità di altre squadre. Gli azzurri sono strutturati per vincere, ma tutti si sono dovuti arrendere ad una Juve troppo più forte. Ora però la situazione è cambiata. C’è più equilibrio. Il Napoli se la gioca, ma non è la sola a poter vincere. Per assurdo la squadra che ha cambiato meno, può avere qualche vantaggio”.

Sul rientro di Mertens

“Torna Mertens e parliamo di 20 gol. Non lo sottovaluterei”.

Su Spalletti

“L’ho affrontato diverse volte da avversario. Basta il suo nome. Spalletti è una garanzia. Ha conquistato risultati importanti. È sempre lassù, non credo sia il caso di dover aggiungere altro”.

Sul rinnovo di Insigne

“Mi auguro come tutti che possa restare in maglia azzurra. Meno si parla dell’argomento, meglio è. Lo dico per il bene del Napoli, della stagione degli azzurri, della società e dello stesso Lorenzo. Ci vuole poco a stravolgere le parole. Farei il classico silenzio stampa, poi ci penseranno loro”.

