Palladino: “La Juventus? Se mi avesse chiamato, me lo ricorderei”

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e presidente onorario del Monza in mattinata a Radio Radio ha rivelato un interessante retroscena sul futuro di Raffaele Palladino: “Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca.. Sarà bello dire di no alla Juve”.

Ha risposto poi pochi minuti fa Raffaele Palladino nella canonica conferenza stampa in vista dell’impegno di campionato contro il Sassuolo di domani sera: “Ringrazio il presidente per le belle parole ma se la Juventus mi avesse chiamato me lo ricorderei. Ma non è accaduto. Io vi dico sempre la verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. Personalmente sono concentrato sulla partita contro il Sassuolo”.

Foto: Twitter Monza