Panucci: “Mourinho riuscirà a sistemare tutto. Allegri? Dicono sia il più bravo…”

Presente all’Italian Padel Awards, Christian Panucci ha parlato, tra gli altri temi, della Roma di Mourinho: “La Roma deve mettere a posto qualcosa, ma tutte le carte in regola per poter far bene, dire la sua. Riuscirà Mourinho a sistemare qualcosa. Poi rientreranno gli altri, assenze pesanti. Il campionato è lungo, ci sarà la sosta per i Mondiali, bisogna star calmi”.

Facendo un piccolo paragone sulla Roma del passato: “La Roma in cui giocavo vincerebbe il campionato con la pipa in bocca. Dybala è approdato nell’ambiente giusto, deve esser bravo lui a prendersi quest’entusiasmo e a convertirlo in voglia di consacrarsi”.

Infine su Allegri: “Si dice sia il più bravo, vediamo se farà uscire la Juve dalla crisi”.